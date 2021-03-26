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Вставать с постели трудно и очень больно: Навальный рассказал о состоянии своего здоровья

Вставать с постели трудно и очень больно: Навальный рассказал о состоянии своего здоровья

Киев  •  УНН

 • 16471 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который находится в колонии №2 в городе Покрове во Владимирской области, рассказал о состоянии своего здоровья - вставать с постели трудно и очень больно. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу политика в Instagram.

Детали

Пост опубликован в социальной сети и начинается он со слов: "Однажды Михаил Ходорковский, отсидевший в тюрьме 10 лет, сказал мне: там главное не заболеть. Лечить тебя никто не будет. Серьезно заболеешь - умрешь".

По его словам, теперь он эту истину познает сам. Навальный описывает свою боль в спине и объясняет, что по этой причине он никогда не сидит в "аквариуме" во время заседаний суда и постоянно ходит, так как может "или стоять, или лежать".

"Видимо, нерв защемило от постоянного сидения в автозаках и "пеналах" в скорченном виде. Я об этом молчал. Неприятно, конечно, но не смертельно - вылечат. А не лечат, - пишет он. - И уже с кровати встать трудно и очень больно. Жалобы берут, но ничего не делают. Неделю назад смотрела меня тюремный врач и стала давать 2 таблетки ибупрофена, но диагноза я так и не знаю ".

"Ровно, как это описывают те, у кого проблемы со спиной, осложнения пошло в ногу, и целые ее участки потеряли чувствительность. Если облокотиться на правую ногу, просто упадешь. Это немного огорчает - за последнее время я все-таки привык к своей правой ноге. Не хотелось бы с ней расставаться", - указывает он.

Политик шутит, что уже представляет, как будет ходить в колонии с тростью: "Но идеально - это деревянная нога".

Добавим

Об ухудшении состояния здоровья Навального в среду сообщили его адвокаты - после того, как их не пустили с ним встретиться в колонии. Позже выяснилось, что в этот день Навального вывозили на МРТ. Диагноз, однако, по-прежнему неизвестен. В администрации колонии заявляют, что состояние здоровья Навального удовлетворительное.

Евросоюз в пятницу выразил обеспокоенность состоянием здоровья российского оппозиционера.

Он вновь призвал власти России освободить Навального, а также обеспечить доступ к нему медицинской помощи и адвокатов. Ранее ЕС ввел санкции против ряда высокопоставленных российских чиновников в связи с преследованием Навального и покушением на его жизнь в августе прошлого года.

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