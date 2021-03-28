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Российские врачи подписали открытое письмо с требованием предоставить медпомощь Навальному

Российские врачи подписали открытое письмо с требованием предоставить медпомощь Навальному

Киев  •  УНН

 • 26928 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Более двух десятков российских врачей в открытом письме потребовали безотлагательно оказать медицинскую помощь политику Алексею Навальному, находящемуся в заключении в колонии в Покрове. Текст письма приводит The Insider, пишет УНН.

Детали

Авторы письма выразили мнение, что боли, на которые жалуется Навальный, могут быть осложнением после его отравления “Новичком” или вновь развившимся заболеванием на фоне незавершенного периода реабилитации.

“Без результатов МРТ и осмотра невозможно поставить диагноз, но судя по информации из открытых источников, мы опасаемся самого худшего. Оставление пациента в таком состоянии без помощи, возможно, даже хирургической, может привести к развитию тяжелых последствий, в том числе и необратимой, полной или частичной, утрате функций нижних конечностей. Считаем также, что неприменение к заключенному с острой болью в такой ситуации адекватных мер обезболивания, является не только нарушением его прав, но и сознательной пыткой”, — говорится в письме.

Подписанты потребовали от ФСИН и политического руководства России оказать Навальному необходимую помощь и разрешить его осмотр гражданскими специалистами.

Контекст

Адвокаты Навального несколько дней назад сообщили, что за время пребывания в заключении состояние его здоровья ухудшилось — сначала у него заболела спина, затем нога. Сам политик сообщил, что ему “тяжело и очень больно вставать с кровати”, и что администрация колонии никак не реагирует на его жалобы, а местный врач выписал ему только ибупрофен.

Члены ОНК Владимирской области, посетившие Навального в колонии, заявили, что он жалуется на боль в ноге, но продолжает ходить самостоятельно. По их словам, политик просил их оказать содействие в получении уколов для снятия болей. “Других пожеланий высказано не было”, — подчеркивали в ОНК.

ФСИН утверждала, что состояние здоровья Навального “оценивается как стабильное, удовлетворительное”.

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