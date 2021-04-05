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"Сильный кашель и температура": Навальный рассказал о своем состоянии и больных туберкулезом в колонии

Киев  •  УНН

 • 19611 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В соцсетях Алексея Навального от его лица опубликован новый пост, в котором говорится, что в его отряде в колонии высокая заболеваемость туберкулезом, передает УНН.

Детали

“Сегодня: уже третий человек из моего отряда за последнее время госпитализирован с туберкулезом. В отряде 15 человек, то есть 20% численности болеет, это сильно выше эпидемиологического порога. И чего? Думаете ЧП, ревут сирены скорой помощи? Да пофигу всем, начальство беспокоит только вопрос, как скрыть статистику”, — передал Навальный.

Навальный сообщил, что у него самого температура 38,1 и сильный кашель.

Политик также отметил, что продолжает голодовку. “У меня есть гарантированное законом право пригласить врача-специалиста за свой счет”, — подчеркнул Навальный.

Контекст

Алексей Навальный объявил голодовку 31 марта. Он требует допустить к нему в колонию врача, настаивая, что ему не оказывают необходимую медицинскую помощь. Политик несколько недель жалуется на боли в спине и в ноге.

Также стало известно, что с момента прибытия в колонию № 2 в городе Покров российский политик Алексей Навальный похудел на восемь килограммов.

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Публикация от Алексей Навальный (@navalny)

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