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Смирительная рубашка и другие радости: Навальный рассказал, что ему угрожают кормить принудительно

Киев  •  УНН

 • 35345 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Российский политик Алексей Навальный, который 17-й день держит голодовку в исправительной колонии № 2 в Покрове Владимирской области, сообщил, что ему угрожают принудительным кормлением. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Facebook оппозиционера, информирует УНН.

Цитата

"Жизнь удивительно ходит по кругу. Вот сегодня утром надо мной стояла женщина-полковник и говорила: ваш анализ крови свидетельствует о серьезном ухудшении здоровья и риске. Если вы не откажетесь от голодовки, то мы готовы перейти к принудительному кормлению уже сейчас.

И дальше расписывала мне прелести принудительного кормления. Смирительная рубашка и прочие радости. А я слушал и возвращался в детский сад. Мне 3 года, и похожая женщина заставляет меня есть кожу вареной курицы", - говорится в сообщении.

Детали

Навальный заявил, что показал сотрудникам ФСИН "пальцем в пункт закона" и попросил не кормить его принудительно. Он также отметил, что имеет право на то, чтобы его осмотрел независимый врач.

Навальный считает, что к нему не допускают врача, поскольку "они боятся, что выяснится, что потеря чувствительности конечностей может быть связана с отравлением "ядом из группы "Новичок".

"Общее правило заключения в том, что человек для системы - раб. Тем более политзаключенный. Ему всегда и во всем принадлежит отказывать. А если протестует, то лучше принудительно кормить, чем выполнять законные требования. Так что еще раз понимаю: не только за себя протестую, но и за сотни тысяч таких же бесправных. Только у них еще и инстаграма нет, чтобы туда написать", - пишет Навальный.

Навальный добавил, что у него сильно кружится голова, но пока он продолжает ходить, потому что чувствует поддержку своих сторонников.

Добавим

Алексей Навальный держит голодовку начиная с 31 марта, требуя допустить к нему независимого врача. Несколько недель политик жалуется на боли в спине и ногах. В ФСИН утверждают, что Навальный получает всю необходимую медицинскую помощь, а врачи, по утверждению ведомства, оценивают его состояние как удовлетворительное.

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