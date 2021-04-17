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Мировые деятели культуры призвали Россию оказать медицинскую помощь Алексею Навальному

Мировые деятели культуры призвали Россию оказать медицинскую помощь Алексею Навальному

Киев  •  УНН

 • 24659 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Французское издание Le Monde опубликовало открытое письмо, в котором президента РФ Владимира Путина призвали обеспечить российском оппозиционеру Алексею Навальному доступ к медицинской помощи. Письмо подписали 78 западных деятелей культуры, информирует УНН.

Цитата

"Господин президент, в то время как мы пишем вам, Алексей Навальный находится в исправительном учреждении, которое многие адвокаты и правозащитники описывали как одно из самых суровых в России. Состояние его здоровья стремительно ухудшается и требует срочной медицинской помощи", - говорится в письме, которое попдписали в том числе режиссер Джей Джей Абрамс, актеры Бенедикт Камбербэтч и Джуд Лоу, лидер группы Radiohead Том Йорк, художник Арт Шпигельман и пять лауреатов Нобелевской премии по литературе,

Детали

Мировые деятели культуры подчеркнули, что политик находится в критическом состоянии и нуждается в срочной медицинской помощи.

"Мы призываем Вас, господин президент, обеспечить Алексею Навальному неотложное лечение и уход, в которых он срочно нуждается и на которые имеет право, как и любой гражданин России. Как гарант закона, вы должны обеспечить его соблюдение".

Контекст

Ранее в Instagram оппозиционного политика было опубликовано сообщение, в котором Навальный рассказал, что сотрудники колонии готовы уже сейчас перейти к его принудительному кормлению.

С 31 марта оппозиционер держит голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей.

5 апреля стало известно о переводе Навального в медико-санитарную часть с сильным кашлем и повышенной температурой.

Соратники и адвокаты политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки из-за лишения сна.

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