США попередили Росію про наслідки, якщо Навальний помре у колонії

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"Ми повідомили російському уряду, що те, що відбувається з паном Навальним (в ув'язненні - ред.), є їхньою відповідальністю, і вони будуть притягнуті до відповідальності перед міжнародним співтовариством... Що стосується конкретних заходів, які ми приймемо, ми розглядаємо безліч різних варіантів, які ми б застосували, і я не збираюся публічно повідомляти про це наразі", - сказав Салліван.

"Але ми повідомили, що в разі смерті пана Навального будуть наслідки", - додав він.

Деталі

Президент Джо Байден в суботу заявив, що ситуація з Навальним "абсолютно несправедлива і абсолютно недоречна", але відмовився від подальшого обговорення. Він не порушував питання про Навального під час заяв про санкції проти Росії цього тижня, і ця тема не обговорювалася у вівторок під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним, згідно з даними про розмову від Білого дому і Кремля.

На запитання журналістів, чому Байден не використав свою розмову з Путіним, щоб закликати до звільнення Навального, Салліван сказав, що Білий дім вирішив, що приватне спілкування було б більш ефективним.

"Ми фактично прийшли до висновку, що пряме спілкування з російським урядом з цього питання - включаючи те, як ми це бачимо, як наші союзники і партнери бачать це, і що може трапитися, якщо з паном Навальним трапиться щось жахливе... - і ми прийшли до висновку, що замість того, щоб робити загальні заяви публічно, кращий спосіб вирішити цю проблему - в приватному порядку і по дипломатичних каналах безпосередньо з вищим рівнем російського уряду", - сказав Салліван.

У телефонній розмові з Путіним Байден запропонував провести саміт в найближчі місяці в третій країні.

Салліван в неділю відмовився сказати, чи погодиться Байден і раніше зустрітися з Путіним, якщо Навальний помре у в'язниці.

"Наразі саміт не запланований", - сказав він.

"Це те, про що ми говоримо. І цей саміт, звичайно ж, повинен бути проведений за відповідних обставин таким чином, щоб дійсно просунути відносини вперед", - відзначив Салліван.

"Але я не збираюся вдаватися в гіпотези про те, коли або чи відбудеться саміт", - підсумував Салліван.

Додамо

Прихильники Навального заявляють, що здоров'я 44-річного в'язня Кремля, який з кінця лютого перебуває у колонії, стрімко погіршується, його прессекретар заявляє, що він "вмирає", а лікарі кажуть, що медичні аналізи показують, що у нього зростає ризик ниркової недостатності і проблем з серцем. У суботу лікарі написали лист в ФСВП Росії з проханням про зустріч з ним.

У п'ятницю Навальний повідомив в своєму офіційному акаунті в Instagram, що йому погрожують насильницьким годуванням, оскільки він продовжує голодування.

На тлі цього соратники Навального анонсували мітинги в день послання президента РФ Володимира Путіна Федеральним зборам. Так, мітинги анонсували директор ФБК Іван Жданов і голова мережі регіональних штабів Навального Леонід Волков. Вони оголосили, що акція пройде в середу, 21 квітня.

Реаніматолог Олексій Ерліх, терапевт Ярослав Ашихмін, нейрохірург Всеволод Шурхай приїхали сьогодні, 18 квітня, до колонії в надії оглянути Олексія Навального, проте всередину їх так і не пустили.

Це відбувається на тлі того, як і у ЄС лунають заяви про занепокоєння станом здоров'я Навального. Так, голова зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС глибоко занепокоєний повідомленнями про те, що стан здоров'я Олексія Навального в колонії продовжує погіршуватися.