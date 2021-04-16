Байден запропонував Путіну провести саміт в Європі цього літа
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У розмові з президентом РФ Володимиром Путіним, американський лідер Джо Байден запропонував провести їх зустріч в форматі саміту в Європі влітку цього року. Про це Байден розповів на короткій зустрічі з пресою в четвер, передає кореспондент УНН.
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“Коли я розмовляв з президентом Путіним, я висловлював свою переконаність в тому, що пряме спілкування між нами двома повинно мати важливе значення і просувати вперед наші ефективні відносини, і він погодився з цим. З цією метою я запропонував зустрітися особисто цього літа в Європі на саміті, щоб обговорити ряд проблем, що стоять перед обома нашими країнами. Наші команди зараз обговорюють таку можливість”, — сказав Байден.
Деталі
Президент заявив, що сподівається, що після цього саміту США і Росія могли б почати діалог про стратегічної стабільності, щоб домогтися співробітництва в ряді сфер, зокрема в галузі контролю над озброєннями та безпеки.
Що було раніше
Як стало відомо, на цьому тижні Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним підняв питання про стягування російських військ до кордонів України і закликав знизити військову напруженість.
Також в Білому домі повідомили, що американський лідер запропонував російському колезі провести зустріч.