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Байден поговорил с Путиным: призвал снизить напряженность на границах Украины и предложил встретиться

Киев  •  УНН

 • 23819 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным поднял вопрос о стягивании российских войск к границам Украины и призвал снизить военную напряженность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт Белого дома.

Так, Байден сегодня пообщался с Путиным. Они обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, в том числе намерены продолжить диалог о сокращении наступательных вооружений.

Цитата

"Президент Байден также четко заявил, что Соединенные Штаты будут твердо защищать свои национальные интересы в ответ на действия России, такие как киберпроникновения и вмешательства в выборы. Президент Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности. Президент выразил обеспокоенность по поводу внезапного наращивания российских военных в оккупированном Крыму и на границах Украины и призвал Россию снизить напряженность", - говорится в сообщении.

Добавим

Вместе с тем, по информации Белого дома, президент Байден подтвердил свою цель построения стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил в ближайшие месяцы встречу на высшем уровне в третьей стране для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией.

Что еще известно

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Брюсселе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, во время встречи подчеркнул - необходимо демотивировать Москву от дальнейшей эскалации.

Добавим

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым пребывает 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

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