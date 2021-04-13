Кулеба у Брюсселі зустрівся з Держсекретарем США: необхідно демотивувати Москву від подальшої ескалації
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся у Брюсселі із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном, під час зустрічі наголосив - необхідно демотивувати Москву від подальшої ескалації. Про це міністр написав у Twitter, передає УНН.
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Кулеба назвав зустріч "гарною", а Держсекретаря США "колегою та другом".
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"Гарна зустріч у Брюсселі із колегою і другом Ентоні Блінкеном на тлі небезпечного стягування військ і войовничої риторики з боку РФ. Необхідно демотивувати Москву від подальшої ескалації, зокрема чітко пояснивши РФ, що ціна за всяку нову воєнну авантюру буде для неї зависокою", - написав Кулеба.
Контекст
Сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснив робочий візит до штаб-квартири НАТО у Брюсселі для участі у позачерговому засіданні Комісії Україна-НАТО. Засідання скликане на запит Києва.
У рамках візиту також відбулася зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Додамо
Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.
Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.
За словами Хомчака, по станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.