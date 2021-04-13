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Столтенберг перед Комісією Україна-НАТО: Росія не має права вето на вступ країн в Альянс

Київ • УНН

 • 15977 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Лише Україна і 30 членів НАТО мають ухвалювати рішення щодо вступу країни до Альянсу – Росія не має права вето в цьому питанні. Про це сказав Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Брюсселі, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“30 партнерів НАТО повинні вирішувати, коли Україна готова до членства у НАТО. І ніхто більше не має права втручатись в цей процес. Це суверенне право кожної нації, як і України, - подавати заявку на членство, і це право лише 30 партнерів вирішувати, коли членство буде запропоновано. Це важливий принцип. Тому що Росія зараз намагається відновити такий собі сферичний вплив, коли вони намагаються вирішувати, що можуть робити їх сусіди”, — сказав Столтенберг.

Деталі

Зі слів Генсека НАТО, такий підхід — це приклад світу, який Захід намагається залишити позаду, де великі сили могли вирішувати, що маленькі сусіди могли робити.

“Ми підтримуємо суверенне право України подаватись на членство і вирішувати свій шлях, і лише 30 партнерів мають вирішувати, чи відповідає вона стандартам... Ми відкидаємо ідею, яку ми чуємо від Москви, що Росія має якесь вето, щоб заперечувати сувереннне право інших націй вирішувати свій шлях, включаючи те, частиною якого безпекового механізму вони хотіли б бути, і включаючи членство в НАТО”, — наголосив Генсек Альянсу.

Контекст 

Північноатлантичний альянс на саміті в Бухаресті у квітні 2008 року ухвалив політичну заяву про те, що “Україна і Грузія з часом стануть членами НАТО”, однак відмовився надавати обом країнам Плани дій з підготовки до членства в Альянсі, що є першим кроком в юридичній процедурі вступу країни в організацію.

12 червня 2020 року Україна отримала статус партнера з розширеними можливостями НАТО.

Найближчою метою країни тепер є отримання Плану дій щодо членства в НАТО, заявив Президент Володимир Зеленський.

Нещодавно Президент обговорив з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом загострення ситуації з безпекою на Донбасі і зазначив, що отримання Україною Плану дій щодо членства стане справжнім сигналом для РФ, допоможе закінчити війну на Донбасі.

У відповідь, зокрема, Кремль вже заявляв, що Україна нібито "лише посилить" "кризу" рішенням вступити в НАТО. 

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