Столтенберг перед Комиссией Украина-НАТО: Россия не имеет права вето на вступление стран в Альянс

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Только Украина и 30 членов НАТО должны принимать решения относительно вступления страны в Альянс - Россия не имеет права вето в этом вопросе. Об этом сказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Брюсселе, передает корреспондент УНН.