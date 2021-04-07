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У МЗС Росії "серйозно стурбовані" активністю країн НАТО на території України

У МЗС Росії "серйозно стурбовані" активністю країн НАТО на території України

Київ • УНН

 • 19665 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Росія "серйозно стурбована" підтримкою з боку країн НАТО, в тому числі і військової, на території України. Про це йдеться в офіційній заяві представника МЗС Росії Марії Захарової, поширеною пресслужбою зовнішньополітичного відомства РФ, передає УНН.

Цитата:

"Відбувається нарощування активності збройних сил країн НАТО на території України і в Чорному морі в безпосередній близькості від російських кордонів... Все це не сприяє безпеці в регіоні, врегулюванню конфлікту на Донбасі і викликає серйозну стурбованість російської сторони", - заявила Захарова.

Деталі

Представник МЗС Росії згадала, що на 2021 рік заплановано проведення семи спільних навчань України з країнами Альянсу на території нашої країни. Крім того, Захарова "стурбована" продовженням фінансової та матеріально-логістичної підтримки українських збройних сил з боку країн НАТО.

Захарова закликала Україну і країни НАТО "зупинити військові приготування і нагнітання напруженості на Донбасі та утримуватися від дій, здатних призвести до дестабілізації ситуації на сході України".

Що було раніше

Напередодні Кремль вже заявляв, що Україна нібито "лише посилить внутрішньоукраїнську кризу" рішенням вступити в НАТО. Також Москва думає про це питання, як про "неприпустиме" для жителів східної частини України.

Відзначимо, що на цьому тижні Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг подзвонив Президенту України Володимиру Зеленському, щоб обговорити питання безпеки.

Крім того, сьогодні Литва офіційно заявила, що запропонує союзникам по НАТО надати Україні План дій щодо членства.

Всі ці події відбулися на тлі військових дій Росії в Україні та біля її кордонів.

У свою чергу, говорячи про посилення своїх сил на кордонах з Україною, Кремль заявляє, що збройні сили РФ знаходяться "в тих районах країни, де це необхідно, і будуть розташовуватися там, поки керівництво вважає це за доцільне".

Українські Національні Новини

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