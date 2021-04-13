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Байден поговорив із Путіним: закликав знизити напруженість на кордонах України і запропонував зустрітись

Байден поговорив із Путіним: закликав знизити напруженість на кордонах України і запропонував зустрітись

Київ • УНН

 • 23844 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним підняв питання про стягування російських військ до кордонів України та закликав знизити військову напруженість. Про це УНН повідомляє з посиланням на сайт Білого дому.

Так, Байден сьогодні поспілкувався з Путіним. Вони обговорили низку регіональних і глобальних питань, в тому числі намір продовжити діалог про скорочення наступальних озброєнь.

Цитата

“Президент Байден також чітко заявив, що Сполучені Штати будуть твердо захищати свої національні інтереси у відповідь на дії Росії, такі як кіберпроникнення та втручання у вибори. Президент Байден підкреслив непохитну прихильність США суверенітету та територіальній цілісності. Президент висловив стурбованість з приводу раптового нарощування російських військових в окупованому Криму та на кордонах України та закликав Росію знизити напруженість”, — йдеться в повідомленні.

Додамо

Разом з тим, за інформацією Білого дому, президент Байден підтвердив свою мету побудови стабільних і передбачуваних відносин з Росією відповідно до інтересів США і запропонував в найближчі місяці зустріч на вищому рівні в третій країні для обговорення всього спектру проблем, що стоять перед США і Росією.

Що ще відомо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся у Брюсселі із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном, під час зустрічі наголосив — необхідно демотивувати Москву від подальшої ескалації.

Додамо

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, по станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

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