Байден назвав ситуацію з Навальним "абсолютно неприйнятною"

Цитата

“Це абсолютно, абсолютно несправедливо, абсолютно неприйнятно”, — наводить агентство AFP відповідь Байдена на питання журналістів.

Репортер телеканалу CNN в Білому домі Кевін Ліптек уточнив, що президент США також послався на те, що Навальний “був отруєний, а потім оголосив голодування”.

Що передувало

Декількома днями раніше, 13 квітня, Байден провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. В оприлюдненому Білому будинком повідомленні після бесіди нічого не було сказано про те, чи обговорювали лідери двох країн ситуацію з Навальним. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков пізніше відповів на питання про це ухильно: “Тема Навального, як на мене, ні, не зачіпалася”.

За словами голови профспілки “Альянс лікарів” Анастасії Васильєвої, аналізи крові Навального можуть свідчити про те, що його стан близький до критичного.

Контекст

Олексій Навальний з 15 березня перебуває в ІК-2 в Покрові. З 31 березня опозиціонер тримає голодовку на знак протесту проти недопуску до нього лікарів, яким він довіряє. 5 квітня стало відомо про переведення Навального в медико-санітарну частину з сильним кашлем і підвищеною температурою. 12 квітня соратники політика повідомили про його повернення з медчастини в загін.

Навальний був затриманий в середині січня відразу після повернення з Німеччини, де він проходив лікування і реабілітацію після отруєння його в Росії бойовою речовиною “Новачок”. Суд в Москві 2 лютого замінив йому умовний термін у справі “Ів Роше” на реальний. З урахуванням домашнього арешту опозиціонер повинен провести під вартою 2 роки і 6 місяців.