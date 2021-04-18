Байден назвал ситуацию с Навальным "абсолютно неприемлемой"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Президент США Джо Байден прокомментировал ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным, состояние здоровья которого, по словам председателя профсоюза “Альянс врачей” Анастасии Васильевой, существенно ухудшилось на фоне голодания в заключении. Как заявил американский лидер в субботу, 17 апреля, ситуация с политиком — “абсолютно несправедлива”, передает УНН.
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“Это абсолютно, совершенно несправедливо, абсолютно неприемлемо”, — приводит агентство AFP ответ Байдена на вопросы журналистов.
Репортер телеканала CNN в Белом доме Кевин Липтек уточнил, что президент США также сослался на то, что Навальный “был отравлен, а затем объявил голодовку”.
Что предшествовало
Несколькими днями ранее, 13 апреля, Байден провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В обнародованном Белом домом сообщении после беседы ничего не было сказано о том, обсуждали лидеры двух стран ситуацию с Навальным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позже ответил на вопрос об этом уклончиво: “Тема Навального, по-моему, нет, не затрагивалась”.
По словам председателя профсоюза “Альянс врачей” Анастасии Васильевой, анализы крови Навального могут свидетельствовать о том, что его состояние близко к критическому.
Контекст
Алексей Навальный с 15 марта находится в ИК-2 в Покрове. С 31 марта оппозиционер держит голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей, которым он доверяет. 5 апреля стало известно о переводе Навального в медико-санитарную часть с сильным кашлем и повышенной температурой. 12 апреля соратники политика сообщили о его возвращении из медчасти в отряд.
Навальный был задержан в середине января сразу после возвращения из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления его в России боевой веществом “Новичок”. Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу “Ив Роше” в реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.