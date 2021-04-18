Три країни запропонували провести зустріч Байдена і Путіна

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"Ми вже контактуємо з російською та американською сторонами, якщо така зустріч дійсно матиме місце", - заявив канцлер Австрії Себастіан Курц.

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При цьому він зазначив, що не потрібно перебільшувати значення місця проведення саміту, мовляв, Відень не відіграватиме роль посередника.

"Традиційно ми завжди мали добрі контакти на сході. Ми - нейтральна держава, а тому, можливо, також бажаний співрозмовник і для Росії", - додав Курц.

Контекст

Раніше президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив про готовність країни організувати можливу зустріч президентів США і РФ. У 2018 році у Гельсінкі відбулася зустріч експрезидента США Дональда Трампа і Володимира Путіна.

Окрім того, не проти прийняти можливий саміт і Швейцарія. Посольства країни у Вашингтоні і Москві вже зробили перші кроки у цьому напрямку, повідомили місцеві ЗМІ. МЗС Швейцарії поки не коментує цю інформацію "з міркувань конфіденційності" і обмежилося лише словами про те, що країна завжди рада запропонувати свої послуги, коли це корисно.

Зауважимо, що Фінляндія та Швейцарія, як і Австрія, не є членами НАТО.

Нагадаємо, 13 квітня Джо Байден провів телефонну розмову з Володимиром Путіним і підкреслив намір будувати стабільні та передбачувані відносини з Росією, а також запропонував провести саміт у третій країні в найближчі місяці для обговорення всього спектру питань, що стосуються США та РФ, зокрема і про Україну.