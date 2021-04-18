Три країни запропонували провести зустріч Байдена і Путіна

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Гельсінкі, Відні та Берні заявили про готовність прийняти можливий саміт президентів США Джо Байдена і Росії Володимира Путіна. Зокрема, таку пропозицію зробив канцлер Австрії Себастіан Курц. Про це пише УНН з посиланням на DW.

Цитата:

"Ми вже контактуємо з російською та американською сторонами, якщо така зустріч дійсно матиме місце", - заявив канцлер Австрії Себастіан Курц.

Деталі

При цьому він зазначив, що не потрібно перебільшувати значення місця проведення саміту, мовляв, Відень не відіграватиме роль посередника.

"Традиційно ми завжди мали добрі контакти на сході. Ми - нейтральна держава, а тому, можливо, також бажаний співрозмовник і для Росії", - додав Курц.

Контекст

Раніше президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив про готовність країни організувати можливу зустріч президентів США і РФ. У 2018 році у Гельсінкі відбулася зустріч експрезидента США Дональда Трампа і Володимира Путіна.

Окрім того, не проти прийняти можливий саміт і Швейцарія. Посольства країни у Вашингтоні і Москві вже зробили перші кроки у цьому напрямку, повідомили місцеві ЗМІ. МЗС Швейцарії поки не коментує цю інформацію "з міркувань конфіденційності" і обмежилося лише словами про те, що країна завжди рада запропонувати свої послуги, коли це корисно.

Зауважимо, що Фінляндія та Швейцарія, як і Австрія, не є членами НАТО.

Нагадаємо, 13 квітня Джо Байден провів телефонну розмову з Володимиром Путіним і підкреслив намір будувати стабільні та передбачувані відносини з Росією, а також запропонував провести саміт у третій країні в найближчі місяці для обговорення всього спектру питань, що стосуються США та РФ, зокрема і про Україну.

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