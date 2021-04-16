Президент Фінляндії підтвердив, що запропонував провести у себе зустріч Путіна і Байдена
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Президент Фінляндії Саулі Нііністе запропонував Фінляндію в якості приймаючої країни для можливої зустрічі президента США Джо Байдена і його російського колеги Володимира Путіна. Про це повідомили в канцелярії президента Нііністе в п'ятницю у відповідь на запит AFP, передає УНН.
Цитата:
"Що стосується цієї можливої зустрічі, готовність Фінляндії організувати її була представлена як Вашингтону, так і Москві", - повідомив прес-секретар канцелярії президента.
Деталі
Раніше про можливість провести зустріч в Фінляндії повідомляли ЗМІ.
Відзначимо також, що на цьому тижні президент Фінляндії Саулі Нііністе і президент Росії Володимир Путін обговорили напружену ситуацію на Кримському півострові і на російсько-українському кордоні.
Пізніше Нііністе зідзвонився з президентом Зеленським.
Контекст
На цьому тижні Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним підняв питання про стягування російських військ до кордонів України і закликав знизити військову напруженість.
Також в Білому домі повідомили, що американський лідер запропонував російському колезі провести зустріч.
Виступаючи із заявою для преси напередодні, Байден заявив, що запропонував провести зустріч у форматі саміту в Європі влітку цього року.