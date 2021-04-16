Президент Фінляндії підтвердив, що запропонував провести у себе зустріч Путіна і Байдена

Цитата:

"Що стосується цієї можливої ​​зустрічі, готовність Фінляндії організувати її була представлена ​​як Вашингтону, так і Москві", - повідомив прес-секретар канцелярії президента.

Деталі

Раніше про можливість провести зустріч в Фінляндії повідомляли ЗМІ.

Відзначимо також, що на цьому тижні президент Фінляндії Саулі Нііністе і президент Росії Володимир Путін обговорили напружену ситуацію на Кримському півострові і на російсько-українському кордоні.



Пізніше Нііністе зідзвонився з президентом Зеленським.



Контекст

На цьому тижні Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним підняв питання про стягування російських військ до кордонів України і закликав знизити військову напруженість.



Також в Білому домі повідомили, що американський лідер запропонував російському колезі провести зустріч.

Виступаючи із заявою для преси напередодні, Байден заявив, що запропонував провести зустріч у форматі саміту в Європі влітку цього року.



