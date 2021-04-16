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Президент Фінляндії підтвердив, що запропонував провести у себе зустріч Путіна і Байдена

Київ • УНН

 • 14316 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Президент Фінляндії Саулі Нііністе запропонував Фінляндію в якості приймаючої країни для можливої ​​зустрічі президента США Джо Байдена і його російського колеги Володимира Путіна. Про це повідомили в канцелярії президента Нііністе в п'ятницю у відповідь на запит AFP, передає УНН.

Цитата:

"Що стосується цієї можливої ​​зустрічі, готовність Фінляндії організувати її була представлена ​​як Вашингтону, так і Москві", - повідомив прес-секретар канцелярії президента.

Деталі

Раніше про можливість провести зустріч в Фінляндії повідомляли ЗМІ.

Відзначимо також, що на цьому тижні президент Фінляндії Саулі Нііністе і президент Росії Володимир Путін обговорили напружену ситуацію на Кримському півострові і на російсько-українському кордоні.

Пізніше Нііністе зідзвонився з президентом Зеленським.

Контекст

На цьому тижні Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним підняв питання про стягування російських військ до кордонів України і закликав знизити військову напруженість.

Також в Білому домі повідомили, що американський лідер запропонував російському колезі провести зустріч.

Виступаючи із заявою для преси напередодні, Байден заявив, що запропонував провести зустріч у форматі саміту в Європі влітку цього року.

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