Президент Финляндии подтвердил, что предложил провести у себя встречу Путина и Байдена
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Президент Финляндии Саули Ниинисте предложил Финляндию в качестве принимающей страны для возможной встречи президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина. Об этом сообщили в канцелярии президента Ниинисте в пятницу в ответ на запрос AFP, передает УНН.
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"Что касается этой возможной встречи, готовность Финляндии организовать ее была представлена как Вашингтону, так и Москве", - сообщил пресс-секретарь канцелярии президента.
Детали
Ранее о возможности провести встречу в Финляндии сообщали СМИ.
Отметим также, что на этой неделе президент Финляндии Саули Ниинисте и президент России Владимир Путин обсудили напряженную ситуацию на Крымском полуострове и на российско-украинской границе.
Позже Ниинисте созвонился с президентом Зеленским.
Контекст
На этой неделе Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным поднял вопрос о стягивании российских войск к границам Украины и призвал снизить военную напряженность.
Также в Белом доме сообщили, что американский лидер предложил российскому коллеге провести встречу.
Выступая с заявлением для прессы накануне, Байден заявил, что предложил провести встречу в формате саммита в Европе летом этого года.