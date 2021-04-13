Президент Финляндии серьезно обеспокоен эскалацией ситуации на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Президент Финляндии Саули Нийнисте и президент России Владимир Путин обсудили напряженную ситуацию на Крымском полуострове и на российско-украинской границе. Об этом сообщает пресс-служба Ниинисте, пишет УНН.
Детали
Президент республики Саули Нийнисте и президент России Владимир Путин провели долгий телефонный разговор 13 апреля.
Президенты обсудили напряженную ситуацию на Крымском полуострове и на российско-украинской границе. Нийнисте выразил серьезную обеспокоенность эскалацией ситуации с перестановкой войск и подчеркнул необходимость дискуссий и мероприятий по уменьшению напряженности.
Президент Путин рассказал о своем разговоре с президентом США Байденом, а также о запланированной встрече президентов. Также были выставлены тюремные условия Алексея Навального.
Дополнение
Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным поднял вопрос о взимании российских войск к границам Украины и призвал снизить военную напряженность.
Дополнительно
В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации. 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.
По словам Хомчака , состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержалось 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.
Президент Владимир Зеленский 8 апреля сообщал , что с начала года на Донбассе погибли 26 бойцов.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Брюсселе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, во время встречи подчеркнул - необходимо демотивировать Москву от дальнейшей эскалации .