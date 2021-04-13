Президент Фінляндії серйозно занепокоєний ескалацією ситуації на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Президент Фінляндії Саулі Нійністе та президент Росії Володимир Путін обговорили напружену ситуацію на Кримському півострові та на російсько-українському кордоні. Про це інформує пресслужба Нііністе, пише УНН.
Деталі
Президент республіки Саулі Нійністе та президент Росії Володимир Путін провели довгу телефонну розмову 13 квітня.
Президенти обговорили напружену ситуацію на Кримському півострові та на російсько-українському кордоні. Нійністе висловив серйозне занепокоєння ескалацією ситуації з перестановкою військ та наголосив на необхідності дискусій та заходів щодо зменшення напруженості.
Президент Путін розповів про свою розмову з президентом США Байденом, а також про заплановану зустріч президентів. Також були виставлені тюремні умови Олексія Навального.
Доповнення
Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним підняв питання про стягування російських військ до кордонів України та закликав знизити військову напруженість.
Додатково
Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації. 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу воєнній безпеці держави.
За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим утримувалося 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.
Президент Володимир Зеленський 8 квітня повідомляв, що з початку року на Донбасі загинули 26 бійців.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся у Брюсселі із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном, під час зустрічі наголосив — необхідно демотивувати Москву від подальшої ескалації.