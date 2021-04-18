Три страны предложили провести встречу Байдена и Путина
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Хельсинки, Вене и Берне заявили о готовности принять возможный саммит президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина. В частности, такое предложение сделал канцлер Австрии Себастьян Курц. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.
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"Мы уже контактируем с российской и американской сторонами, если такая встреча действительно имеет место быть", - заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.
Детали
При этом он отметил, что не нужно преувеличивать значение места проведения саммита, мол, Вена не будет играть роль посредника.
"Традиционно мы всегда имели хорошие контакты на востоке. Мы - нейтральное государство, а потому, возможно, также желаемый собеседник и для России", - добавил Курц.
Контекст
Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил о готовности страны организовать возможную встречу президентов США и РФ. В 2018 году в Хельсинки состоялась встреча экс-президента США Дональда Трампа и Владимира Путина.
Кроме того, не прочь провести возможный саммит и Швейцария. Посольства страны в Вашингтоне и Москве уже сделали первые шаги в этом направлении, сообщили местные СМИ. МИД Швейцарии пока не комментирует эту информацию "из соображений конфиденциальности" и ограничилось лишь словами о том, что страна всегда рада предложить свои услуги, когда это полезно.
Заметим, что Финляндия и Швейцария, как и Австрия, не являются членами НАТО.
Напомним, 13 апреля Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным и подчеркнул намерение строить стабильные и предсказуемые отношения с Россией, а также предложил провести саммит в третьей стране в ближайшие месяцы для обсуждения всего спектра вопросов, касающихся США и РФ, в том числе и об Украине.