США предупредили Россию о последствиях, если Навальный умрет в колонии

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"Мы сообщили российскому правительству, что то, что происходит с господином Навальным (в заключении - ред.), является их ответственностью, и они будут привлечены к ответственности перед международным сообществом... Что касается конкретных мер, которые мы примем, мы рассматриваем множество различных вариантов, которые мы бы применили, и я не собираюсь публично сообщать об этом в данный момент", - сказал Салливан.

"Но мы сообщили, что в случае смерти господина Навального будут последствия", - добавил он.

Детали

Президент Джо Байден в субботу заявил, что ситуация с Навальным "абсолютно несправедлива и совершенно неуместна", но отказался от дальнейшего обсуждения. Он не поднимал вопрос о Навальном во время заявлений о санкциях против России на этой неделе, и эта тема не обсуждалась во вторник во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, согласно данным о разговоре от Белого дома и Кремля.

На вопрос журналистов, почему Байден не использовал свой разговор с Путиным, чтобы призвать к освобождению Навального, Салливан сказал, что Белый дом решил, что личное общение было бы более эффективным.

"Мы фактически пришли к выводу, что прямое общение с российским правительством по этому вопросу - включая то, как мы это видим, как наши союзники и партнеры видят это, и что может случиться, если с господином Навальным случится что-то ужасное... - и мы пришли к выводу, что вместо того, чтобы делать общие заявления публично, лучший способ решить эту проблему - в частном порядке и по дипломатическим каналам напрямую с высшим уровнем российского правительства", - сказал Салливан.

В телефонном разговоре с Путиным Байден предложил провести саммит в ближайшие месяцы в третьей стране.

Салливан в воскресенье отказался сказать, согласится ли Байден раньше встретиться с Путиным, если Навальный умрет в тюрьме.

"Сейчас саммит не запланирован", - сказал он.

"Это то, о чем мы говорим. И этот саммит, конечно же, должен быть проведен при соответствующих обстоятельствах таким образом, чтобы действительно продвинуть отношения вперед", - указал Салливван.

"Но я не собираюсь вдаваться в гипотезы о том, когда или пройдет ли саммит", - подытожил Салливан.

Добавим

Сторонники Навального заявляют, что здоровье 44-летнего заключенного Кремля, который с конца февраля находится в колонии, стремительно ухудшается, его пресс-секретарь заявляет, что он "умирает", а врачи говорят, что медицинские анализы показывают, что у него растет риск почечной недостаточности и проблем с сердцем. В субботу врачи написали письмо в ФСИН России с просьбой о встрече с ним.

В пятницу Навальный сообщил в своем официальном аккаунте в Instagram, что ему угрожают насильственным кормлением, поскольку он продолжает голодовку.

На фоне этого соратники Навального анонсировали митинги в день послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Так, митинги анонсировали директор ФБК Иван Жданов и глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков. Они объявили, что акция пройдет в среду, 21 апреля.

Реаниматолог Алексей Эрлих, терапевт Ярослав Ашихмин, нейрохирург Всеволод Шурхай приехали сегодня, 18 апреля, в колонию в надежде осмотреть Алексея Навального, однако внутрь их так и не пустили.

Это происходит на фоне того, как и в ЕС звучат заявления об обеспокоенности состоянием здоровья Навального. Так, глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС глубоко обеспокоен сообщениями о том, что состояние здоровья Алексея Навального в колонии продолжает ухудшаться.