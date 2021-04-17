Якщо не почати лікування, то помре протягом декількох днів: лікарі про стан Навального

Цитата

Медики змогли отримати результати аналізів Навального.

"Це (показник калію в крові - ред.) Абсолютне показання до госпіталізації. Якщо не почати лікувати, то він помре протягом найближчих днів ", - написав Олександр Полупан, лікар, який був у складі московської бригади медиків, які приїздили до Омська під час отруєння Навального.

Він розмістив фото результату аналізу опозиціонера в соцмережах.

Ще один лікар Ярослав Ашихмин, що спостерігає Навального з 2013 року, в коментарі "Медузи" підтвердив катастрофічну ситуацію і роз'яснив, чому саме загрожує високий рівень калію в крові.

"Калій (у Навального - ред.) Катастрофічно високий. У ряді випадків такий рівень калію вимагає екстреного гемодіалізу. Іони калію відіграють ключову роль в проведенні електричного імпульсу по провідній системі серця. Такий рівень калію може призвести до того, що станеться дуже серйозна зупинка проведення електричного імпульсу; вона називається блокада. Може статися блокада, яка призведе до того, що серце зупиниться, а може статися важка аритмія. Пацієнт з таким рівнем калію повинен спостерігатися в реанімації. Він повинен мати абсолютно особливий контроль ", пояснив Ашихмин.

Він також уточнив, що в ряді випадків калію хлорид застосовують навіть для приведення у виконання смертної кари.

Так само в аналізах Навального лікар побачив підвищення рівня креатиніну.

"Креатинін - це показник, який характеризує функцію нирок: наскільки добре вони працюють, як фільтрують кров. Креатинін у нього буквально за короткий проміжок часу зріс в півтора рази (тобто попередній результат, там креатинін був більш, ніж на 50% нижче). Цей аналіз може свідчити на користь наявності ниркової недостатності. Висока сечової кислоти (яку також виявили результати аналізів Навального - ред.) Може служити одним з ланок, яка до цієї недостатності призводить. Тому що сечова кислота може забивати ниркові канальці. При ковтанні, при інших факторах може відкладатися сечова кислота в ниркові канальці. Після цього нирки перестають нормально фільтрувати кров. Це може привести до погіршення функцій нирок, що в свою чергу може привести до підвищення рівня калію ", - розповів лікар.

З чим саме пов'язані такі показники медики не знаю, адже до самого укладеним їх не допустили.

Нагадаємо

З 31 березня опозиціонер тримає голодовку на знак протесту проти недопуску до нього лікарів.

5 квітня стало відомо про переведення Навального в медико-санітарну частину з сильним кашлем і підвищеною температурою.

Соратники та адвокати політика неодноразово вказували на погіршення стану його здоров'я, неможливість передати рекомендовані ліки і тортури через позбавлення сну.