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Если не начать лечение, то умрет в течение нескольких дней: врачи о состоянии Навального

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Состояние российского оппозиционера Алексея Навального, находящегося в заключении, ухудшилось и ему требуется срочная госпитализация. Об этом заявляют врачи, сообщает УНН.

Цитата

Медики смогли получить результаты анализов Навального.

“Это (показатель калия в крови — ред.) абсолютное показание к госпитализации. Если не начать лечить, то он умрет в течение ближайших дней”, — написал Александр Полупан, врач, который был в составе московской бригады медиков, приезжавших в Омск во время отравления Навального.

Он разместил фото результата анализа оппозиционера в соцсетях.

Еще один врач Ярослав Ашихмин, наблюдающий Навального с 2013 года, в комментарии “Медузе” подтвердил катастрофическую ситуацию и разъяснил, чем именно грозит высокий уровень калия в крови.

“Калий (у Навального — ред.) катастрофически высокий. В ряде случаев такой уровень калия требует экстренного гемодиализа. Ионы калия играют ключевую роль в проведении электрического импульса по проводящей системе сердца. Такой уровень калия может привести к тому, что произойдет очень серьезная остановка проведения электрического импульса; она называется блокада. Может произойти блокада, которая приведет к тому, что сердце остановится, а может произойти тяжелая аритмия. Пациент с таким уровнем калия должен наблюдаться в реанимации. Он должен иметь совершенно особый контроль”, пояснил Ашихмин.

Он также уточнил, что в ряде случаев калия хлорид применяют даже для приведения в исполнение смертной казни.

Так же в анализах Навального врач увидел повышение уровня креатинина.

“Креатинин — это показатель, который характеризует функцию почек: насколько хорошо они работают, как фильтруют кровь. Креатинин у него буквально за короткий промежуток времени возрос в полтора раза (есть предыдущий результат, там креатинин был более, чем на 50% ниже). Этот анализ может свидетельствовать в пользу наличия почечной недостаточности. Высокая мочевая кислота (которую также выявили результаты анализов Навального — ред.) может служить одним из звеньев, которая к этой недостаточности приводит. Потому что мочевая кислота может забивать почечные канальцы. При глотании, при других факторах может откладываться мочевая кислота в почечные канальцы. После этого почки перестают нормально фильтровать кровь. Это может привести к ухудшению функций почек, что в свою очередь может привести к повышению уровня калия”, — рассказал врач.

С чем именно связанны такие показатели медики не знаю, ведь к самому заключенному их не допустили.

Напомним

С 31 марта оппозиционер держит голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей.
5 апреля стало известно о переводе Навального в медико-санитарную часть с сильным кашлем и повышенной температурой.
Соратники и адвокаты политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки из-за лишения сна.

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