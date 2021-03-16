В СНБО рассказали, когда могут рассмотреть санкции против Коломойского

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 5 марта, объявил о внесении в санкционного списка украинского бизнесмена Игоря Коломойского и членов его семьи из-за причастности к коррупции во время пребывания в должности председателя Днепропетровской ОГА в 2014-2015 годах.
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В Госдепе при этом заявили, что в Блинкена есть “достоверная информация” о том, что Игорь Коломойский был замешан в значительной коррупции, будучи главой ОГА в 2014-2015 годах.
Офис президента Украины заявил о благодарности партнерам Украины за поддержку в борьбе с олигархами.
Позже в ЕС поддержали санкции США в отношении Коломойского. Только после этого, президент Владимир Зеленский прокомментировал санкции США против Коломойского.
В частности, 11 марта секретарь СНБО Данилов анонсировал рассмотрение новых санкций уже на следующем заседании Совета нацбезопасности и обороны.