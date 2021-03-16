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В СНБО рассказали, когда могут рассмотреть санкции против Коломойского

В СНБО рассказали, когда могут рассмотреть санкции против Коломойского

Киев  •  УНН

 • 21477 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В Совете национальной безопасности и обороны Украины отметили, что рассмотрят санкции в отношении украинского олигарха и бывшего чиновника Игоря Коломойского "в случае поступления предложений". Об этом сообщили в СНБО, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Цитата

“В случае поступления предложений по применению санкций в отношении указанного в Вашем запросе лица от уполномоченных законом Украины „О санкциях“ государственных органов, они будут вынесены на рассмотрение СНБО Украины в установленном порядке”, — заявили в СНБО в ответ на запрос издания.

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Детали

Там добавили, что, согласно статье пятой закона Украины “О санкциях”, Совет национальной безопасности и обороны рассматривает вопрос о применении, отмене и внесении изменений в санкций исключительно на основании предложений Верховной Рады, президента, Кабинета министров, Национального банка Украины, службы безопасности Украины.

Что предшествовало

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 5 марта, объявил о внесении в санкционного списка украинского бизнесмена Игоря Коломойского и членов его семьи из-за причастности к коррупции во время пребывания в должности председателя Днепропетровской ОГА в 2014-2015 годах.

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В Госдепе при этом заявили, что в Блинкена есть “достоверная информация” о том, что Игорь Коломойский был замешан в значительной коррупции, будучи главой ОГА в 2014-2015 годах.

Офис президента Украины заявил о благодарности партнерам Украины за поддержку в борьбе с олигархами.

Позже в ЕС поддержали санкции США в отношении Коломойского. Только после этого, президент Владимир Зеленский прокомментировал санкции США против Коломойского.

В частности, 11 марта секретарь СНБО Данилов анонсировал рассмотрение новых санкций уже на следующем заседании Совета нацбезопасности и обороны.

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