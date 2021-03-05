США застосували санкції щодо Коломойського "через причетність до значної корупції"

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“Сьогодні я оголошую про внесення (до санкційного списку - ред.) олігарха та колишнього українського державного чиновника Ігоря Коломойського через його причетність до значної корупції... Окрім Ігоря Коломойського, я вношу (до санкційного списку - ред.) наступних членів найближчої родини Ігоря Коломойського: його дружину Ірину Коломойську, його дочку Анжеліку Коломойську та його сина Ізраїля Цві Коломойського. Ця дія робить Ігоря Коломойського та кожного з цих членів його сім’ї позбавленими права в'їзду до США”, - заявив держсекретар США.

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Блінкен заявив, що на посаді голови ОДА з 2014 по 2015 рік, Коломойський був "причетний до корупційних дій, що підривали верховенство права та віру української громадськості в демократичні інститути та громадські процеси свого уряду, включаючи використання його політичного впливу та офіційної влади для його особистої вигоди".

"Я також хочу висловити занепокоєння поточними та постійними зусиллями Коломойського щодо підриву демократичних процесів та інституцій в Україні, які становлять серйозну загрозу для її майбутнього", - заявив очільник Держдепу.

Як вказано, внесення до санкційного списку Ігоря Коломойського й членів його найближчої родини відбулося відповідно до розділу 7031(c) через причетність до значної корупції під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА у 2014-2015 рр..

"Хоча ця міра стосується діянь під час його перебування на посаді, нинішні безнастанні спроби Коломойського похитнути демократичні процеси та інститути України становлять серйозну загрозу її майбутньому. Застосування цієї міри підтверджує прагнення США підтримувати ключові для євроатлантичного шляху України реформи у політичній та економічній сферах, а також у галузі правосуддя. США продовжують підтримувати всіх українців, чия робота рухає реформи вперед", - вказали у посольстві США у Києві.

Довідково

Коломойський очолив Дніпропетровську ОДА у березні 2014 року. У березні 2015-го він пішов у відставку.

Варто також зазначити, що у травні 2019 року ПриватБанк подав позов у канцелярський суд штату Делавер у США до колишнього акціонера банку Ігоря Коломойського. У суді ПриватБанк, який був націоналізований у 2016 році, заявляє, що його колишні власники відмили у США майже 800 млн доларів.

Наприкінці грудня минулого року Міністерство юстиції Сполучених Штатів подало цивільний позов про конфіскацію майна в Огайо, яке, як стверджується, було придбано за рахунок коштів, виведених з ПриватБанку в Україні в ході багатомільярдної схеми.