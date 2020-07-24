"Приватбанк" в суде в США заявил, что Коломойский и Боголюбов отмыли почти 800 млн долларов

Как пишет издание, проверив дополнительные банковские документы, банк подал в суд в штате Делавэр 21 июля измененный иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В нем утверждается, что оба отмыли 660 млн долларов через группу американских компаний Optima и еще 100 млн долларов через другие американские компании.

Банк требует от бывших владельцев возмещения на сумму в сотни миллионов долларов.

Свой первоначальный иск “Приватбанк” подал в суд в штате Делавэр в мае 2019 года, тогда обвинив бывших владельцев в отмывании в США 623 миллионов долларов. Дело продолжает находиться в процессе рассмотрения.

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В новом документе говорится, в частности, о том, что, как утверждает “Приватбанк”, еще 86 млн долларов сверх суммы первоначального иска Коломойский и Боголювов отмыли в период 2008-2010 годов, выведя эти средства на два оффшорные счета одного из подразделений московского инвестиционного банка “Ренессанс-капитал”.

Как утверждается в иске, оба скупили активы в США на суммы в сотни миллионов долларов, в том числе недвижимость и сталелитейные компании, благодаря фиктивным займам, которые выдавал “Приватбанк” разнообразным компаниям, которые контролировали сами олигархи. Далее, как утверждает банк, эти средства отмывались в США через запутанную схему сделок.

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“Приватбанк” находится в средоточии споров между Национальным банком Украины и Коломойским, одним из самых влиятельных украинских олигархов. Исход противостояния будет иметь значительное влияние на отношения Украины с Западом.

Национальный банк Украины обвиняет Коломойского и Боголюбова в том, что они использовали “Приватбанк” как свою личную копилку, и утверждает, что более 90 процентов займов, выданных банком во время пребывания в их собственности, ушло связанным с ними же лицам и структурам.

В декабря 2016 года государство национализировало “Приватбанк” из-за опасений, что этот крупнейший коммерческий банк в стране может обанкротиться из-за недостатка капитала на сумму в 5,5 млрд долларов.

Западные чиновники и финансовые институты призывают Украину добиться возвращения хотя бы части из миллиардов долларов, которые государство потратило на спасение банка от последствий, как говорят в Киеве, действий обоих олигархов.

Оба олигархи отрицают все обвинения, называют национализацию банка политически мотивированным и судятся в судах за возвращение банка под свой контроль.