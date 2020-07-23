Голова Нацбанку назвав головні ризики для нового макропрогнозу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Головним ризиком для нового макропрогнозу Національного банку є триваліший термін пандемії коронавірусу та потенційне повернення до жорсткіших карантинних заходів, а ключовим припущенням є продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. Про це повідомив голова Національного банку України Кирило Шевченко на брифінгу у четвер, передає кореспондент УНН.
"Ключовим припущенням окресленого макропрогнозу є продовження співпраці з МВФ відповідно до Меморандуму про економічну та фінансову політику", - сказав голова НБУ.
З його слів, фінансування від МВФ та інших офіційних міжнародних партнерів також допоможе суттєво наростити міжнародні резерви України.
Зокрема, зазначив він, за підсумками цього року "вони зростуть до близько 30 млрд дол. США, а в наступні роки – до 32-33 млрд дол. США".
"Головним ризиком для цього прогнозу є триваліший термін пандемії коронавірусу та потенційне повернення до жорсткіших карантинних заходів, необхідних для її подолання як в Україні, так і в світі. Це може призвести до суттєвішого та тривалішого охолодження як глобальної, так і української економіки", - повідомив Шевченко.
Окрім цього, з його слів, актуальними залишаються також інші ризики, такі як негативний вплив судових рішень на макрофінансову стабільність, ескалація військового конфлікту на сході країни та збільшення волатильності світових цін на продукти харчування з огляду на глобальні зміни клімату та ризик посилення протекціонізму у світі.
"Зважаючи на поступове прискорення інфляції та окреслений баланс ризиків, Правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 6%", - додав очільник Нацбанку.
Нагадаємо, Правління Національного банку України у середу ухвалило рішення залишити облікову ставку без змін - на рівні 6%.
Також нагадаємо, за висновками експертів з ЮНІСЕФ, рівень бідності в Україні на фоні пандемії може зрости до 50%.