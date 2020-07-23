Глава Нацбанка назвал главные риски для нового макропрогноза
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Главным риском для нового макропрогноза Национального банка является длительный срок пандемии коронавируса и потенциальное возвращение к более жестким карантинным мероприятиям, а ключевым предположением является продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко на брифинге в четверг, передает корреспондент УНН.
"Ключевым предположением очерченного макропрогноза является продолжение сотрудничества с МВФ в соответствии с Меморандумом об экономической и финансовой политике", - сказал глава НБУ.
По его словам, финансирование от МВФ и других официальных международных партнеров также поможет существенно нарастить международные резервы Украины.
В частности, отметил он, по итогам этого года "они вырастут до около 30 млрд долл. США, а в последующие годы - до 32-33 млрд долл. США".
"Главным риском для этого прогноза является длительный срок пандемии коронавируса и потенциальное возвращение к более жестким карантинным мероприятиям, необходимых для его преодоления как в Украине, так и в мире. Это может привести к существенному и продолжительному охлаждению как глобальной, так и украинской экономики", - сообщил Шевченко.
Кроме этого, по его словам, актуальными остаются и другие риски, такие как негативное влияние судебных решений на макрофинансовую стабильность, эскалация военного конфликта на востоке страны и увеличение волатильности мировых цен на продукты питания учитывая глобальные изменения климата и риск усиления протекционизма в мире.
"Учитывая постепенное ускорение инфляции и очерченный баланс рисков, Правление Национального банка сохранило учетную ставку на уровне 6%", - добавил глава Нацбанка.
Напомним, Правление Национального банка Украины в среду приняло решение оставить учетную ставку без изменений - на уровне 6%.
Также напомним, по выводам экспертов ЮНИСЕФ, уровень бедности в Украине на фоне пандемии может вырасти до 50%.