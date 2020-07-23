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19 березня, 18:42 • 48964 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 102167 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 102043 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 117653 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 124066 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120437 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 156365 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125126 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124813 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123932 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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НБУ зберіг облікову ставку на рівні 6%

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 6%

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Правління Національного банку України у середу ухвалило рішення залишити облікову ставку без змін - на рівні 6%. Про це сказав голова Національного банку України Кирило Шевченко на брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Правління Національного банку ухвалило рішення залишити облікову ставку без змін на рівні 6% річних”, — сказав Шевченко.

З його слів, з одного боку це стримає зростання цін в умовах відновлення економіки у 2021-2022 роках, з іншого залишить простір для подальшого зниження вартості кредитних ресурсів до однознакового рівня.

Нагадаємо, раніше Шевченко заявив що монетарна політика Національного банку довела свою дієвість, вона буде збережена.

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