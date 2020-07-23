НБУ зберіг облікову ставку на рівні 6%

“Правління Національного банку ухвалило рішення залишити облікову ставку без змін на рівні 6% річних”, — сказав Шевченко.

З його слів, з одного боку це стримає зростання цін в умовах відновлення економіки у 2021-2022 роках, з іншого залишить простір для подальшого зниження вартості кредитних ресурсів до однознакового рівня.

Нагадаємо, раніше Шевченко заявив що монетарна політика Національного банку довела свою дієвість, вона буде збережена.