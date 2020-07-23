НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6%
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Правление Национального банка Украины в среду приняло решение оставить учетную ставку без изменений - на уровне 6%. Об этом сказал председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко на брифинге, передает корреспондент УНН.
"Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых", - сказал Шевченко.
По его словам, с одной стороны это сдержит рост цен в условиях восстановления экономики в 2021-2022 годах, с другой оставит пространство для дальнейшего снижения стоимости кредитных ресурсов на однознаковом уровне.
Напомним, ранее Шевченко заявил, что монетарная политика Национального банка доказала свою действенность, она будет сохранена.