Шевченко оцінив монетарну політику НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Монетарна політика Національного банку довела свою дієвість, вона буде збережена. Про це заявив голова НБУ Кирило Шевченко на брифінгу у понеділок, передає кореспондент УНН.
"Монетарна політика НБУ довела свою дієвість, тому ми всі бачимо низький рівень інфляції, ми всі бачимо, як швидко заспокоївся валютний ринок. Це все – складові, в тому числі, монетарної політики НБУ", - зазначив Шевченко.
З його слів, сьогодні у України є новий виклик – відновлення економіки.
"І Національний банк разом з урядом має подбати про те, щоб відновити економіку у короткі терміни. Це пріоритет номер один, зважаючи, що монетарна політика НБУ буде збережена", - зазначив очільник Нацбанку.
Нагадаємо, раніше сьогодні новопризначений голова НБУ Шевченко заявив, що в першу чергу після вступу на посаду він збирається комунікувати з міжнародними фінансовими інституціями.