Шевченко оценил монетарную политику НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Монетарная политика Национального банка доказала свою действенность, она будет сохранена. Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко на брифинге в понедельник, передает корреспондент УНН.
"Монетарная политика НБУ доказала свою действенность, поэтому мы все видим низкий уровень инфляции, мы все видим, как быстро успокоился валютный рынок. Это все - составляющие, в том числе, монетарной политики НБУ", - отметил Шевченко.
По его словам, сегодня в Украине есть новый вызов - восстановление экономики.
"И Национальный банк совместно с правительством должен позаботиться о том, чтобы восстановить экономику в короткие сроки. Это приоритет номер один, учитывая, что монетарная политика НБУ будет сохранена", - отметил глава Нацбанка.
Напомним, ранее сегодня новоназначенный глава НБУ Шевченко заявил, что в первую очередь после вступления в должность он собирается коммуницировать с международными финансовыми институтами.