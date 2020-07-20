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Шевченко розповів про перші кроки на посаді голови НБУ

Шевченко розповів про перші кроки на посаді голови НБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Голова Національного банку України Кирило Шевченко в першу чергу після вступу на посаду буде комунікувати з міжнародними фінансовими інституціями. Про це він повідомив на брифінгу у понеділок, передає кореспондент УНН.

"Перші кроки, те, що сьогодні відбувається, – це наші стосунки з міжнародними фінансовими інституціями. У мене запланована разом з колегами з правління низка зустрічей та дзвінків з міжнародною фінансовою спільнотою. Це є перший пріоритет для мене. Другим пріоритетом буде вивчення процедур та порядків політик роботи Нацбанку з однією метою – для того, щоб вдосконалити роботу регулятора на наступні декілька років", - зазначив Шевченко.

Він прокоментував також питання щодо його команди.

"У мене є абсолютно чіткі критерії, за якими я працюю з командою. Перший – це професіоналізм, другий – професіоналізм, і третій критерій – це професіоналізм", - заявив очільник НБУ.

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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський сьогодні офіційно представив нового голову Національного банку України Кирила Шевченка.

Українські Національні Новини

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