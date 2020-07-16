Мільйонні статки, не власна земля, житло і авто: що задекларував новий глава НБУ

ukru
19 березня, 18:42 • 102604 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 145730 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 121526 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 135756 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 139504 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 126439 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 176359 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125965 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125536 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124363 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

19 березня, 20:18 • 95185 перегляди
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 57661 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

01:00 • 124546 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 104437 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 67775 перегляди
Публікації
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 18378 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 115276 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 120060 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 112470 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 176374 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 84720 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 89680 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 115660 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 132977 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 131726 перегляди
Актуальне
Мільйонні статки, не власна земля, житло і авто: що задекларував новий глава НБУ

Мільйонні статки, не власна земля, житло і авто: що задекларував новий глава НБУ

Київ • УНН

 • 24107 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Новопризначений голова Національного банку України Кирило Шевченко подав декларацію про доходи за 2019 рік, де вказав мільйонні доходи від роботи в "Укргазбанку", скільки в нього грошей на рахунках і яке житло має банкір. Декларація головного банкіра України сьогодні оприлюднена на сайті НАЗК, інформує УНН.

Згідно документу, Кирило Шевченко за місцем проживання зареєстрований у квартирі площею 72 кв. м у Києві вартістю біля 11,5 тис. грн. Власником цієї нерухомості вказана Валентина Аліпова. Новообраний голова НБУ вказав, що разом з дружиною Юлією Шевченко безоплатно проживає в іншому домоволодінні у Києві площею 280,2 кв. м вартістю 963 тис. грн. Ця нерухомість також належить Валентині Аліповій. При цьому подружжя Шевченків мають спільну власність – квартиру у Києві площею 304,6 кв. м і вартістю 3,5 млн грн.

Окрім житла, Кирило Шевченко з дружиною безоплатно користуються земельними ділянками площею 2500 кв. м та 308 кв. м, які розташовані у Києво-Святошинському районі Києва. Їх вартість понад 287,5 тис. грн і майже 35,5 тис. грн відповідно, а належить земля знов-таки Валентині Аліповій. У власності дружини голови НБУ є земельна ділянка, розташована неподалік Феодосії у нині окупованому Криму площею 1200 кв. м і деклараційною вартістю 61,2 тис. грн.

До свого призначення на пост голови НБУ Кирило Шевченко на посаді голови правління "Укргазбанку" за 2019 рік заробив 14,5 млн грн. Його дружина, працюючи у ПП "Страхова компанія Універсальний Поліс", задекларувала 89 тис. грн зарплати за минулий рік.

У 2019 році Шевченко отримав 13,3 млн грн доходу від відчуження нерухомого майна, а також задекларував 214,2 тис. грн "додаткового блага" від "Укргазбанку", 173,4 тис. грн і 400 грн профспілкових виплат від цього ж банку, і подарунок у негрошовій формі від банку на 1357 грн. Додаткові доходи Кирила Шевченко – 426 тис. грн процентів, отриманих в "Укргазбанку", а також страхові виплати від ПАТ "Страхова компанія АСКО-Донбас Північний" на суму біля 31,5 тис. грн та виплата у біля 8 тис. грн від ТОВ "Проспектс Україна".

В якості грошових активів банкір має 21 рахунок в "Укргазбанку", де більш ніж 869,7 тис. грн і 167 тис євро. На рахунках його дружини у "Приватбанку" задекларовані 3498 грн.

Очільник НБУ володіє автомобілем Peugeout Partner 2016 року випуску, яким користується дружина. Подружжя Шевченків також користуються на правах відповідального зберігання автомобілями Mercedes-Benz G 500 2012 року випуску, який належить Дмитру Кучеру, і Land Rover Range Rover 2013 року випуску, власником якого є Катерина Шевченко. У спільній власності Кирила і Юлії Шевченків два машиномісця у Києві площею 12,6 та 13 кв. м.

Серед цінного рухомого майна банкір з дружиною задекларували телевізор марки Loewe. Шевченко також вказав, що має фінансові зобов'язання, бо став поручителем дружини у кредиті на квартиру в "Кристалбанку" на суму 900 тис грн.

Як раніше повідомляв УНН, сьогодні Верховна Рада України проголосувала за призначення Кирила Шевченка головою Нацбанка.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32