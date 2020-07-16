Мільйонні статки, не власна земля, житло і авто: що задекларував новий глава НБУ

Згідно документу, Кирило Шевченко за місцем проживання зареєстрований у квартирі площею 72 кв. м у Києві вартістю біля 11,5 тис. грн. Власником цієї нерухомості вказана Валентина Аліпова. Новообраний голова НБУ вказав, що разом з дружиною Юлією Шевченко безоплатно проживає в іншому домоволодінні у Києві площею 280,2 кв. м вартістю 963 тис. грн. Ця нерухомість також належить Валентині Аліповій. При цьому подружжя Шевченків мають спільну власність – квартиру у Києві площею 304,6 кв. м і вартістю 3,5 млн грн.

Окрім житла, Кирило Шевченко з дружиною безоплатно користуються земельними ділянками площею 2500 кв. м та 308 кв. м, які розташовані у Києво-Святошинському районі Києва. Їх вартість понад 287,5 тис. грн і майже 35,5 тис. грн відповідно, а належить земля знов-таки Валентині Аліповій. У власності дружини голови НБУ є земельна ділянка, розташована неподалік Феодосії у нині окупованому Криму площею 1200 кв. м і деклараційною вартістю 61,2 тис. грн.

До свого призначення на пост голови НБУ Кирило Шевченко на посаді голови правління "Укргазбанку" за 2019 рік заробив 14,5 млн грн. Його дружина, працюючи у ПП "Страхова компанія Універсальний Поліс", задекларувала 89 тис. грн зарплати за минулий рік.

У 2019 році Шевченко отримав 13,3 млн грн доходу від відчуження нерухомого майна, а також задекларував 214,2 тис. грн "додаткового блага" від "Укргазбанку", 173,4 тис. грн і 400 грн профспілкових виплат від цього ж банку, і подарунок у негрошовій формі від банку на 1357 грн. Додаткові доходи Кирила Шевченко – 426 тис. грн процентів, отриманих в "Укргазбанку", а також страхові виплати від ПАТ "Страхова компанія АСКО-Донбас Північний" на суму біля 31,5 тис. грн та виплата у біля 8 тис. грн від ТОВ "Проспектс Україна".

В якості грошових активів банкір має 21 рахунок в "Укргазбанку", де більш ніж 869,7 тис. грн і 167 тис євро. На рахунках його дружини у "Приватбанку" задекларовані 3498 грн.

Очільник НБУ володіє автомобілем Peugeout Partner 2016 року випуску, яким користується дружина. Подружжя Шевченків також користуються на правах відповідального зберігання автомобілями Mercedes-Benz G 500 2012 року випуску, який належить Дмитру Кучеру, і Land Rover Range Rover 2013 року випуску, власником якого є Катерина Шевченко. У спільній власності Кирила і Юлії Шевченків два машиномісця у Києві площею 12,6 та 13 кв. м.

Серед цінного рухомого майна банкір з дружиною задекларували телевізор марки Loewe. Шевченко також вказав, що має фінансові зобов'язання, бо став поручителем дружини у кредиті на квартиру в "Кристалбанку" на суму 900 тис грн.

Як раніше повідомляв УНН, сьогодні Верховна Рада України проголосувала за призначення Кирила Шевченка головою Нацбанка.