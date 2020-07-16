Рада призначила Шевченка головою НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Верховна Рада Україна ухвалила в цілому проект постанови №3857 про призначення Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України, поданий Президентом Володимиром Зеленським. Відповідне рішення підтримали 332 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
"Призначити Шевченка Кирила Євгеновича на посаду Голови Національного банку України", - йдеться у тексті постанови.
Своєю чергою Шевченко подякував нардепам за довіру.
"По-перше, безумовно я підтримую політику НБУ спрямовану на забезпечення макрофінансової стабільності банківської системи… По-друге, НБУ надалі буде продовжувати заходи щодо посилення фінансової стійкості банків. У тому числі треба підсилити роботу з часткою проблемних кредитів у банківській системі, яка сьогодні становить 48%", - сказав Шевченко.
Додамо, Шевченко у 1994 році отримав диплом Харківського державного економічного університету, кваліфікація – економіст. З 1994 по 1995 року Шевченко працював економістом сектора вкладних операцій, економістом кредитного відділу, в.о.начальника сектора кредитного відділу із залучення кредитних ресурсів ЗАТ "Український Кредитний Банк". З 1995 по 2006 працював начальником відділу нормативів, заступником начальника управління активно-пасивних операцій, заступником Голови Правління, першим заступником Голови Правління Банку "Фінанси і Кредит". З 2006 по 2009 рік обіймав посаду голови Правління Державної іпотечної установи. З 28 травня 2015 року за результатами відкритого конкурсу обраний Головою Правління АБ "Укргазбанк". Сімейний стан – одружений.
Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ВР призначити на посаду голови Національного банку України Кирила Шевченка.