Раді рекомендували призначити Шевченка на посаду голови НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ВР призначити на посаду голови Національного банку України Кирила Шевченка. Про це повідомив у Facebook перший заступник голови комітету Ярослав Железняк, передає УНН.
"Щойно наш фінансовий Комітет рекомендував парламенту призначити на посаду голови НБУ Кирила Шевченка. За проголосувало більшість колег. 1 проти, 5 утримались… Голосування в Раді вже сьогодні зранку", - написав Железняк.
Як повідомляв УНН, напередодні Президент України Володимир Зеленський вніс у ВР подання на призначення Шевченка головою НБУ.
Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку.