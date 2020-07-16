Раді рекомендували призначити Шевченка на посаду голови НБУ

"Щойно наш фінансовий Комітет рекомендував парламенту призначити на посаду голови НБУ Кирила Шевченка. За проголосувало більшість колег. 1 проти, 5 утримались… Голосування в Раді вже сьогодні зранку", - написав Железняк.

Як повідомляв УНН, напередодні Президент України Володимир Зеленський вніс у ВР подання на призначення Шевченка головою НБУ.

Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку.