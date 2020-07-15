Зеленський вніс подання на призначення Шевченка головою НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс у ВР подання на призначення Кирила Шевченка головю НБУ, передає УНН.
Відзначимо, що "Проект Постанови про призначення Шевченка К.Є. на посаду Голови Національного банку України" зареєстрований у ВР під №3857.
У той же час нардеп Ольга Василевська-Смаглюк у Telegram повідомила, що завтра відбудеться засідання Комітету з питань фінансів. Розглядатимемо кандидатуру голови НБУ.
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Також вона оприлюднила текст подання Зеленського щодо призначення Шевченка головою НБУ.
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Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку. Пізніше в ЗМІ з’явилася заява ексголови НБУ Валерії Гонтаревої про те, що МВФ має “заморозити” співпрацю з Україною та зажадати достроково погасити кредити, поки Президент України Володимир Зеленський не призначить незалежного голову Нацбанку. На цю заяву вже відреагувала СБУ. Ситуацію також прокоментував Президент Зеленський.