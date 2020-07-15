Зеленський завтра на засіданні фракції представить "слугам народу" кандидата на голову НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Завтра, 16 липня, відбудеться засідання фракції “Слуга народу” за участі Президента України Володимира Зеленського, де обговорять кандидата на посаду голови Національного банку України. Про це УНН повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.
“Ми очікуємо, що ми обговоримо кадрове призначення в НБУ завтра за участі Президента на фракції”, — сказала Кравчук.
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Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку. Пізніше в ЗМІ з’явилася заява ексголови НБУ Валерії Гонтаревої про те, що МВФ має “заморозити” співпрацю з Україною та зажадати достроково погасити кредити, поки Президент України Володимир Зеленський не призначить незалежного голову Нацбанку. На цю заяву вже відреагувала СБУ. Ситуацію також прокоментував Президент Зеленський.