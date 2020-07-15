Зеленский завтра на заседании фракции представит "слугам народа" кандидата на главу НБУ

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 18096 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 32626 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 106689 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 115948 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 120107 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 156218 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 118226 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 145671 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104683 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102917 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Зеленский завтра на заседании фракции представит "слугам народа" кандидата на главу НБУ

Зеленский завтра на заседании фракции представит "слугам народа" кандидата на главу НБУ

Киев  •  УНН

 • 13145 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Завтра, 16 июля, состоится заседание фракции "Слуга народа" при участии Президента Украины Владимира Зеленского, где обсудят кандидата на должность главы Национального банка Украины. Об этом УНН сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

"Мы ожидаем, что мы обсудим кадровое назначение в НБУ завтра при участии Президента на фракции", - сказала Кравчук.

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Напомним, 3 июля Верховная Рада освободила Якова Смолия от должности главы Нацбанка. Позже в СМИ появилось заявление экс-головы НБУ Валерии Гонтаревой о том, что МВФ должен "заморозить" сотрудничество с Украиной и потребовать досрочно погасить кредиты, пока Президент Украины Владимир Зеленский не назначит независимого председателя Нацбанка. На это заявление уже отреагировала СБУ. Ситуацию прокомментировал Президент Зеленский.

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