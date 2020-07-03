ВР звільнила Смолія з посади голови Нацбанку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Верховна Рада ухвалила в цілому проект постанови № 3772, ініційований Президентом України Володимиром Зеленським, про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України. Відповідне рішення підтримали 286 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
“Відповідно до пункту 18 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада України постановляє звільнити Якова Смолія з посади голови Національного банку України”, — йдеться у постанові.
“Я прийняв важке, але необхідне рішення піти у відставку. Оскільки протягом тривалого часу на Нацбанк здійснюється систематичний політичний тиск. Тиск з метою ухвалення рішень, що не є економічно обґрунтованими, а ґрунтуються на короткострокових простих перемогах, що можуть дорого коштувати українській економіці в більш тривалій перспективі”, — сказав уже колишній голова НБУ Яків Смолій.
Так, Смолій подякував своїй команді та всім українцям, додавши, що “йде з високо піднятою головою та залишає НБУ на вашу відповідальність”.
Нагадаємо, глава Національного банку України Яків Смолій 1 липня подав заяву про звільнення через “систематичний політичний тиск”.
Пізніше Зеленський вніс у ВР проект постанови про звільнення Смолія з посади голови НБУ.
Після цього фінансовий комітет Ради схвалив звільнення Смолія.
Також ввечері 2 липня в Офісі Президента повідомили, що Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ.