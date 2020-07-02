Фінансовий комітет Ради схвалив звільнення Смолія
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив проект постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку, подання щодо чого зробив Президент Володимир Зеленський. Про на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат від партії "Голос", перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, передає УНН.
“Комітет з питань фінансів підтримав постанову про звільнення пана Смолія з посади Голови НБУ. 16 — "за”, — написав Железняк.
Він зазначив, що представники фракції “Голос” не голосували за це рішення.
“Ми так і не почули, хто саме чинив системний політичний тиск”, — додав він.
Железняк додав, що на засіданні не було голови НБУ Якова Смолія.
Нагадаємо, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив комітету з питань фінансів, податкової та митної політики і комітету з питань економічного розвитку невідкладно розглянути кадрові питання.
Як раніше повідомляв УНН, комітет з питань фінансів, податкової та митної політики сьогодні з 15:00 розглядав питання відставки Якова Смолія з посади голови Національного банку України.
Також нагадаємо, що текст проекту постанови та подання Президента України Володимира Зеленського щодо звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України опубліковано на сайті парламенту.
Додамо, пізно ввечері 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій подав Президенту Володимиру Зеленському заяву про свою відставку через "систематичний політичний тиск".