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Профільний комітет ВР сьогодні розгляне відставку Смолія

Профільний комітет ВР сьогодні розгляне відставку Смолія

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики сьогодні о 15:00 розгляне питання відставки Якова Смолія з посади глави Національного банку України. Про це журналісту УНН повідомила голова підкомітету Ольга Василевська-Смаглюк.

На питання, чи сьогодні комітет з питань фінансів, податкової та митної політики розгляне відставку Смолія, Василевська-Смаглюк відповіла: "Так, о 15:00".

Як повідомлялося, текст проекту постанови та подання Президента України Володимира Зеленського щодо звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України опубліковано на сайті парламенту.

Додамо, пізно ввечері 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій подав Президенту Володимиру Зеленському заяву про свою відставку через "систематичний політичний тиск".

Українські Національні Новини

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