Профільний комітет ВР сьогодні розгляне відставку Смолія

На питання, чи сьогодні комітет з питань фінансів, податкової та митної політики розгляне відставку Смолія, Василевська-Смаглюк відповіла: "Так, о 15:00".

Як повідомлялося, текст проекту постанови та подання Президента України Володимира Зеленського щодо звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України опубліковано на сайті парламенту.

Додамо, пізно ввечері 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій подав Президенту Володимиру Зеленському заяву про свою відставку через "систематичний політичний тиск".