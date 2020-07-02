Профильный комитет ВР сегодня рассмотрит отставку Смолия
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сегодня в 15:00 рассмотрит вопрос отставки Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины. Об этом журналисту УНН сообщила глава подкомитета Ольга Василевская-Смаглюк.
На вопрос, сегодня ли комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрит отставку Смолия, Василевская-Смаглюк ответила: "Да, в 15:00".
Как сообщалось, текст проекта постановления и представления Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины опубликованы на сайте парламента.
Добавим, поздно вечером 1 июля глава Национального банка Украины Яков Смолий подал Президенту Владимиру Зеленскому заявление о своей отставке из-за "систематического политического давления".