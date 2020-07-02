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З'явився текст подання Зеленського на звільнення Смолія

З'явився текст подання Зеленського на звільнення Смолія

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Текст проекту постанови та подання Президента України Володимира Зеленського щодо звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України опубліковано на сайті парламенту, повідомляє УНН.

"Відповідно до пункту 18 частини першої статті 85 Конституції України вношу подання про звільнення Я.Смолія з посади голови Національного банку України. Оголошувати це подання уповноважую представника Президента України у Верховній Раді України Р.Стефанчука", - йдеться у  тексті подання Президента.

Відповідно, у проекті постанові №3772 від 2 липня Верховній Раді пропонується, "відповідно до пункту 18 частини першої статті 85 Конституції" звільнити Якова Смолія з посади голови Національного банку України.

Згідно з рішенням Конституційного суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення положення пункту 18 частини першої статті 85 Конституції України від 2009 року, "Конституційний Суд України дійшов висновку, що за змістом пункту 18 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада України повноважна приймати рішення про звільнення з посади голови Національного банку України тільки за поданням Президента України, тобто лише у спосіб, передбачений Конституцією України".

Нагадаємо, Зеленський вніс у ВР проект постанови про звільнення Смолія з посади голови НБУ.

Додамо, пізно ввечері 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій подав Президенту Володимиру Зеленському заяву про свою відставку через “систематичний політичний тиск”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МВФ відреагували на відставку Смолія: наполягають на забезпеченні незалежності НБУ

Пізніше в Офісі Президента відреагували на відставку очільника Нацбанку, заявивши, що їх “безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України”.

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