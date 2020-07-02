Появился текст представления Зеленского на увольнение Смолия
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Текст проекта постановления и представления Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины опубликованы на сайте парламента, сообщает УНН.
"В соответствии с пунктом 18 части первой статьи 85 Конституции Украины вношу представление об увольнении Я.Смолия с должности главы Национального банка Украины. Объявлять это представление уполномачиваю представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины Р.Стефанчука", - говорится в тексте представления Президента.
Соответственно, в проекте постановления №3772 от 2 июля Верховной Раде предлагается, "в соответствии с пунктом 18 части первой статьи 85 Конституции" уволить Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.
Согласно решению Конституционного суда Украины по делу по конституционному представлению Президента Украины относительно официального толкования положения пункта 18 части первой статьи 85 Конституции Украины от 2009 года, "Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что по содержанию пункта 18 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная Рада Украины полномочна принимать решения об увольнении с должности председателя Национального банка Украины только по представлению Президента Украины, то есть только способом, предусмотренным Конституцией Украины".
Напомним, Зеленский внес в ВР проект постановления об увольнении Смолия с должности главы НБУ.
Добавим, поздно вечером 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий подал Президенту Владимиру Зеленскому заявление о своей отставке из-за "систематического политического давления".
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Позже в Офисе Президента отреагировали на отставку главы Нацбанка, заявив, что их "безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины".