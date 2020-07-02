У МВФ відреагували на відставку Смолія: наполягають на забезпеченні незалежності НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Незалежність Національного банку України перебуває в центрі програми, що підтримується Міжнародним валютним фондом, і ця незалежність має бути забезпечена і наступником голови правління Нацбанку. Про це йдеться в коментарі речника МВФ щодо заяви про звільнення очільника НБУ Якові Смолія, що є в розпорядженні УНН.
“Ми зауважили заяву про звільнення, подану головою Національного банку України Смолієм”, — заявив представник МВФ.
Як підкреслюють в установі, під керівництвом НБУ Смолієм в Україні “було досягнуто істотних звершень у забезпеченні цінової стабільності, що наочно продемонструвало ключову роль незалежного центрального банку у сучасній макроекономічній політиці”.
“Саме тому незалежність НБУ перебуває в центрі програми, що підтримується МВФ, і ця незалежність має бути забезпечена і наступником голови”, — наголосили у Міжнародному валютному фонді.
Нагадаємо, пізно ввечері 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій подав Президенту Володимиру Зеленському заяву про свою відставку через “систематичний політичний тиск”.
Пізніше в Офісі Президента відреагували на відставку очільника Нацбанку, заявивши, що їх “безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України”.
Яків Смолій на посаді голови НБУ — з березня 2018 року.