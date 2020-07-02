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В МВФ отреагировали на отставку Смолия: настаивают на обеспечении независимости НБУ

В МВФ отреагировали на отставку Смолия: настаивают на обеспечении независимости НБУ

Киев  •  УНН

 • 34846 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Независимость Национального банка Украины находится в центре программы, поддерживаемой МВФ, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником главы правления Нацбанка. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МВФ относительно заявления об увольнении главы НБУ Якова Смолия, что есть в распоряжении УНН.

"Мы взяли во внимание заявление об увольнении, представленное главой Национального банка Украины Смолием", - заявил представитель МВФ.

Как подчеркивают в учреждении, под руководством НБУ Смолием в Украине "было достигнуто существенных свершений в обеспечении ценовой стабильности, что наглядно продемонстрировало ключевую роль независимого центрального банка в современной макроэкономической политике".

"Именно поэтому независимость НБУ находится в центре программы, поддерживаемой МВФ, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником главы", - отметили в Международном валютном фонде.

Напомним, поздно вечером 1 июля глава Национального банка Украины Яков Смолий подал Президенту Владимиру Зеленскому заявление о своей отставке из "систематического политического давления".

Позже в Офисе Президента отреагировали на отставку главы Нацбанка, заявив, что их "безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины".

Яков Смолий на посту главы НБУ - с марта 2018 года.

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