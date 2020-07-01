В ОПУ відреагували на заяву Смолія про відставку: нашим пріоритетом є незалежність НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. В Офісі Президента України відреагували на заяву про відставку голови Нацбанку Якова Смолія. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ОПУ.
“Нашим безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України, про що неодноразово зазначав Президент України. Правління НБУ буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності”, — повідомили в ОПУ.
У Зеленського відзначили, що Національний банк України разом з урядом повинні продовжувати реалізацію зваженої монетарної та фіскальної політик, “що слугуватиме запорукою для забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності і сприятиме економічному зростанню і відновленню банківського кредитування”.
Зокрема, в Офісі Президента наголосили, що дискусії щодо діяльності НБУ повинні базуватися “виключно на засадах професійності” та мають бути “позбавлені політичного забарвлення, яке може мати негативний вплив на інституційну спроможність і незалежність” Нацбанку.
Як повідомлялося, раніше сьогодні глава НБУ Яків Смолій подав Зеленському заяву про відставку.