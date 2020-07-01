В ОПУ отреагировали на заявление Смолия об отставке: нашим приоритетом является независимость НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В Офисе Президента Украины отреагировали на заявление об отставке главы Нацбанка Якова Смолия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОПУ.
“Нашим безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины, о чем неоднократно отмечал Президент Украины. Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессионализма”, — сообщили в ОПУ.
У Зеленского отметили, что Национальный банк Украины вместе с правительством должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политик, “что послужит залогом для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности и будет способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования”.
В частности, в Офисе Президента подчеркнули, что дискуссии о деятельности НБУ должны базироваться “исключительно на основе профессионализма” и должны быть “лишены политической окраски, которая может оказать негативное влияние на институциональную способность и независимость” Нацбанка.
Как сообщалось, ранее сегодня глава НБУ Яков Смолий подал Зеленскому заявление об отставке.